Belediye Şehir Tiyatrosu yeni oyunları ile sahne alacak

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu sezona, yoğun ilgi gösteren çocukların, hatta büyüklerin bile keyifle izlediği ‘Sihirli Gemi' ile veda etti.

2022 - 2023 tiyatro sezonu boyunca birbirinden değerleri eserleri ile Bodrum'da her yaştan tiyatro sever ile buluşan Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, son olarak 29 Nisan 2023 Cumartesi günü yeni çocuk oyunu “Sihirli Gemi” ile sezona veda etti.

Sihirli Gemi, Ekim ayında başlayacak olan 2023 - 2024 tiyatro sezonunda da minik seyircilerinin ilgisine sunulacak. 2018 yılında kurulan ve bu yıl 5. yılını kutlayan Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT), “Sihirli Gemi” ile 2022-2023 tiyatro sezonuna veda ederek yeni sezon için oyun hazırlıklarına başladı. Her cuma akşamı bir yetişkin oyunu ve her cumartesi gündüz oynanan çocuk oyunları ile kapılarını seyircisine açan BBŞT, çoğu kez kapalı gişe yaparak Bodrum'daki tiyatroseverlerden büyük ilgi gördü.

Geçtiğimiz yıl 14 Ekim 2022'de tiyatro sezonuna kapılarını açan BBŞT, 2022-2023 sezonu boyunca; “Yalancı Aranıyor”, “Uçurtmanın Kuyruğu” ve “Kocasını Pişiren Kadın” adlı yetişkin oyunlarını ve çocuk oyunu “Orman Şövalyeleri”ni oynadı. Oyunlar Ankara, Ayvalık, Denizli, Adana tiyatro festivallerine davet edildi, Muğla Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Sahneleri'nde de Muğlalılarla buluştu. Ardından ise yaklaşık bir ay önce yeni çocuk oyunu “Sihirli Gemi”nin hazırlıklarını tamamlayıp 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'ne yetiştirerek prömiyerini yaptı.

Tiyatro ekibi, deprem faciasında gönüllü rol aldı.

BBŞT, deprem nedeniyle tüm ülkede yas ilan edilmesiyle birlikte 2023 Şubat ayından Mart ayı ortasına kadar aynı tarihlerde oyun programını iptal ederek, Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras öncülüğünde kurulan dostluk kentlerine destek amacı ile, bölgeye yapılan deprem dayanışmasına destek oldu. Tiyatro oyuncuları ve teknik ekip bu süreçte Herodot Kültür Merkezi'nde deprem gönüllüsü olarak görev aldı, yardımların sağlanması veya ulaştırılması konusunda gerekli kurum ve kişilerle irtibatta bulunarak destek verdi.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları ayrıca Mart ayı boyunca Bodrum'da çeşitli otellerde, Bodrum Askeri Kamp ve tesislerde geçici süreyle ağırlanan mağduru ailelerin çocuklarının moral ve motivasyonu için, “Harikalar Mutfağı” adlı çocuk oyununu oynadı. Her oyundan sonra gönüllülerin de desteği ile çocuklara öğretici oyunlar, hediyeler, kitaplar, ikramlar ile güzel vakit geçirmeleri sağlandı.

Yeni sezonda yeni oyunlar ile “Sihirli Gemi” de seyirci karşısında olacak.

BBŞT oyuncuları, Nisan ayı sonunda sezonun bitmesi ile birlikte yeni oynanacak oyunların hazırlıkları için şimdiden çalışmalara başladı. Bodrumlu minik seyircilerden büyük ilgi gören “Sihirli Gemi” ise 2023 - 2024 sezonunda da henüz oyunu izlemeye fırsat bulamamış minik tiyatro severlerin ilgisine sunulacak.