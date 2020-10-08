Belediye Yaşam Merkezini uzaktan eğitime açtı

Öğrenciler Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde hazırlanan bilgisayar dersliklerinden ücretsiz olarak faydalanmaya başladı. Merkezde hazırlanan bilgisayar dersliklerinde ekipler tarafından her türlü hijyen, salgın ve sosyal mesafe tedbirleri alındı.

Uzaktan eğitim hizmetinden yararlanan 8'inci sınıf öğrencisi Mukaddes Palabıyık “Haftanın 5 günü buraya geliyorum. Günde 3 saat ders görüyorum. İnternet sorunu yaşamamak için buraya geliyorum. Bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ederim” derken 3'üncü sırın öğrencisi Taşan Şahin “Canlı derslere katılıyorum. Evde internet yok. Burada rahatlıkla derslerimi takip edebiliyorum. Sabah 9'da ders için geliyorum. Arkadaşlarımı da derslere buradan girmeleri için çağırdım” dedi.