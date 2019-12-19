Belediye yetkililerine mavi bayrak eğitimi

Yerel Mavi Bayrak Sorumluları eğitimi 17-20 Aralık tarihlerinde Antalya'da düzenleniyor.

100'ün üzerinde temsilcinin yer aldığı 3 günlük eğitim toplantısına Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift ve Halkla İlişkiler Birimi Sorumlusu Nurcan Özkan da katıldı.

Mavi Bayrak Programı'nın ülkemizde de başlatılabilmesi amacı ile 1993 yılında kurulan Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından düzenlenen Yerel Mavi Bayrak Sorumluları eğitimi Antalya'da başladı. Ülke kıyılarında Mavi Bayraklı plajların artması ve standardın korunmasını sağlayan belediye, yerel dernek ve turizm birliklerinde görevli Yerel Mavi Bayrak Sorumlularına yönelik olarak düzenlenen seminere Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift ve Halkla İlişkiler Birimi Sorumlusu Nurcan Özkan da katıldı. Bir çok kıyı kentinden belediye, turizm birliği ve STK'dan 100'ün üzerinde temsilcinin yer aldığı 3 günlük eğitim toplantısının sonunda katılımcılara Yerel Mavi Bayrak Sorumlusu Eğitim Sertifikası verilecek.

Marmaris 19 ödüllü plajı ve 2 ödüllü marinası ile Muğla genelinde en çok mavi bayrağa sahip 2. ilçe konumunda bulunuyor.