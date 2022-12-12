Belediyeden vatandaşlara yakacak desteği

Bodrum Belediyesi her kış sezonu olduğu gibi bu yıl da soğuk kış günlerinde vatandaşlarının yanında olmaya devam ediyor. Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yarımada genelinde yaşayan dar gelirli vatandaşlar için toplamda 250 ton yakacak odun dağıtımı gerçekleştirilecek. Hazırlanan program doğrultusunda 2022 Aralık ayı başında başlayan yakacak dağıtımı 2023 yılı kış aylarında da sürecek.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarının her zaman yanında olamaya gayret gösterdiklerini söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Belediye olarak vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan bir tanesi de kış aylarında hayati önem taşıyan ısınma ihtiyacını giderebilmek. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'müze ihtiyacı olan her vatandaşımız başvuruda bulunabilir. Bizler, bugünkü ekonomik şartlarda zor günler geçiren halkımız için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz etmeye de devam edeceğiz.” dedi.