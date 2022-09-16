Belediyenin eğitim desteği sürüyor

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından eğitim desteği çerçevesinde okullara yapılan yardımlar yanında öğrencilere de destek veriliyor. Bu çerçevede öğrencilere ihtiyaçları dahilindeki kırtasiye yardımları başvurular ile gerçekleştiriliyor.

Kırtasiye malzemeleri ihtiyaç sahibi vatandaşların gerek mahalle muhtarlıklarına gerekse Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bizzat başvuruları neticesinde yapılıyor.

Okul seviyelerine ve müfredata uygun malzemelere göre oluşturulan çantalar ilk etapta 640 öğrenciye ulaştırıldı. Çantaları içinde defter seti, kalem seti, kalemlik, cetvel takımı, yapıştırıcı takımı, resim ve müzik defteri, tüm dersler yardımcı kitapları, yabancı dil sözlükleri bulunuyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal belediyeciliğin gerekliliği olarak eğitime desteği çok önemsediklerini belirterek, “Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' sözlerinin çizgisinde Bodrum Belediyesi olarak eğitim, öğretimin öneminin her zaman farkındayız. İlim ve irfan sahibi Türk vatandaşları yetiştirmek için bizler de çocuklarımıza elimizden geldiğince desteklerde bulunuyoruz. Çünkü eğitim bir milletin gelişimi ve değişimi için olmazsa olmazıdır. Bu düşüncelerle okullara, öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize elimizden gelen yardımın en iyisini yapmak boynumuzun borcudur. Bu vesileyle yeni eğitim öğretim yılının çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyor, öğretmenlerimize de emekleri için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.

Bodrum Belediyesi, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı öncesi okullarda tespit edilen ihtiyaçların giderilmesi yönünde de çalışmalar gerçekleştirmişti. Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt'un okul ziyaretleri de devam ediyor. Yurt hafta içinde 11 okulu ziyaret ederek yöneticileri ile görüştü. Okulların iç ve dış mekanlarında tespit edilen ihtiyaçların karşılanması için belediyenin ilgili birimleri bilgilendirildi.