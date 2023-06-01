Belediyenin inşaat denetimleri sürüyor

15 Mayıs'ta başlayan inşaat yasakları çerçevesinde Bodrum Belediyesi tarafından denetim ve işlemler titizlikle sürdürülüyor.

Turizm faaliyetlerinin yoğunlaştığı Ege Bölgesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 10.03.2015 tarih ve 03 sayılı genelgesiyle 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasında uygulanan “ağır iş makineleriyle yürütülen inşaat çalışmalarının yapılmamasına” yönelik yasaklar çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetim ve işlemlerine devam ediyor.

Muğla İl Kütür ve Turizm Müdürlüğü Yatırım ve İşletmeler Şube Müdürlüğü'nün 4 Mayıs 2023 gün ve 3746574 sayılı yazısı gereği, Bodrum'da yürütülen inşaatlarda gürültü, çirkin görünüm, çevreyi kirletme gibi olumsuz etkisi olan “ağır nakliyat, hafriyat ve harçlı inşaat faaliyetleri için gerekli tedbirlerin alınması” istendi. Bu çerçevede çalışmalarına ivedilikle başlayan ekipler, tespitler sonucu uygunsuz çalışma yapan ve inşaat genelgesine uymayan 293 firmaya işlem yaparken Kabahatler Kanununa istinaden para cezası uyguladı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin denetimlerinin yanı sıra vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendirirken yasağı delen, kurallara uymayan, çalışmalarına ara vermeyen firmaların inşaatlarını mühürlemeye devam edecek.

Uygulanan para cezalarının caydırıcı olması açısından daha da artırılması gerektiğini her fırsatta dile getiren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ekiplerin denetimleri sonrası yaptıkları mühürleme işlemlerine rağmen bazı firmaların ısrarla kaba inşaat faaliyetlerine devam etmeye çalıştıklarını, belediye ekiplerinin yetkileri dahilinde sıkı bir denetim gerçekleştirdiğini belirtti.