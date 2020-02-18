İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediyenin mandalinaları kurutulmuş olarak geri gelecek

Bodrum’un Bitez Mahallesi’nde bulunan belediyeye ait mandalina bahçesinden ilk mandalinalar toplandı.

Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait mandalina bahçesinden ilk mandalinalar toplandı.


Bitez'de belediye mülkiyetindeki mandalina bahçesinin aslına uygun hale dönüştürülmesinin ardından, bahçeden ilk mandalinalar toplandı. Geçtiğimiz yıl belediye ekipleri tarafından temizlenerek yeniden düzenlenen, budaması, ilaçlaması yapılan ve sulama kanalları açılarak yeniden hayata kavuşturulan model mandalina bahçesinde yetişen mandalinalar, Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından dalından toplanarak kasalara konuldu.



Mandalina üreticilerine örnek ve öncülük teşkil etmesi adına katma değerli ürün yaratmak isteyen Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, toplanan 1 ton mandalinanın kurutulmasını sağlamak amacıyla Fethiye'de bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait Karaçulha Toptancı Hali içinde kurulan Meyve-Sebze Kurutma Tesisi'ne ulaştırıldı. Kurutulmuş mandalinalar paketlenerek, Bodrum Belediyesi'ni ziyaret eden vatandaşlarımıza ikram edilecek.


Ayrıca Bodrum genelinde belediyeye ait diğer mandalina bahçelerinin de bakım ve düzenleme çalışmaları devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.