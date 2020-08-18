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Belediyeye ait araç kaza yaptı 4 kişi yaralandı

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Ağaçlıhöyük Mahallesi sınırları içerisinde seyreden Milas Belediyesi'ne ait 48 LP 822 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.


Yol kenarında bulunan elektrik diğerine çarparak durabilen kamyonetteki 4 temizlik işçisi yaralandı.


Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı işçiler ambulanslarla hastaneye sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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