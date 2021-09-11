İhlas Haber Ajansı

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Belek'te kurtarılan Caretta'lar tedaviye alındı

Antalya Belek sahilinde kayalıklara sıkışması sonrası kabuk aşınması ve kabuk kaybı yaşayan Caretta Caretta Deniz Kaplumbağalarının tedavileri yapılıyor.


Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) tarafından Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine yapılan ihbar sonrası Antalya'da Belek sahilinde gölette sıkışmış vaziyette kayalıklar nedeniyle kabuk aşınması, kabuk kaybı yaşayan iki Caretta Caretta Deniz Kaplumbağası DEKAMER ve ekibi tarafından yapılan çalışma ile kurtarıldı.


İlk müdahaleleri bulundukları bölgede yapılan kaplumbağalar DEKAMER'e getirilerek tedavilerine başlandı.

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