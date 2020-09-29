İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belen Kahvesi mevkiindeki yangın kontrol altına alındı

Muğla’nın Yatağan ilçesinde Ormancı Türküsü’ne konu olan turistik Belen Kahvesi mevkiinde çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Ormancı Türküsü'ne konu olan turistik Belen Kahvesi mevkiinde çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, bugün öğlen saatlerinde Muğla'nın Yatağan ilçesi Çaybükü Mahallesi'ndeki Ormancı Türküsü'ne konu olan Belen Kahvesi mevkiinde iddiaya göre tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Tarım arazileri içinde bulunan ve şu anda kullanılmayan bazı evlerin zarar gördüğü yangın rüzgarın etkisi ile yayıldı. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.