‘Ben Adamı Çizerim' söyleşi ve imza günü yapıldı

Milas Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Öznur Kalender'in ‘Ben adamı çizerim' adlı kitabının imza günü ve mizah söyleşisi Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonunda gerçekleşti.

Söyleşi başlamadan önce Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ı makamında ziyaret eden Usta Çizer Öznur Kalender Milas'ta söyleşi yapmaktan çok mutlu olduğunu dile getirerek Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'a teşekkür etti.

Söyleşiye Milas Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Çayırlı, Hüseyin Çöllüoğlu, Meclis Üyeleri Murat Yazar, Cüneyt İlter, Kenan Özdemir ve vatandaşlar katıldı.

Ben adamı çizerim adlı kitap imza söyleşisinde döneme damgasını vuran politikacılar ile sanatçılar da anlatıldı.

Söyleşi Öznur Kalender'in “Ben Adamı Çizerim” adlı kitabını sevenlerine imzalaması ile son buldu.