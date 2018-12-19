BESİAD'ın yeni yönetiminden Başkan Kocadon'a ziyaret

Bodrum Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği (BESİAD) yeni yönetim kurulu başkan ve üyeleri, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret etti.

Bodrum Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete BESİAD Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Engin Kaplan ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Derneğe verdiği desteklerden ötürü Başkan Kocadon'a teşekkür eden BESİAD Başkanı Engin Kaplan, dernek çalışmalarının aktif şekilde devam edeceğini ifade ederek belediye tarafından yapılacak olan faaliyetlere de dernek olarak destek sunmaya devam edeceklerini söyledi.

BESİAD'ın yeni yönetimine çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Kocadon ise, “Fikir alışverişi yaparak her zaman güzel şeyler başarabiliriz. Hep birlikte bütünlük içinde çalışırsak sorunları aşabileceğimize inanıyorum. Bu güzel ziyaretiniz için sizlere ve BESİAD ailesine teşekkür ediyorum.” dedi.