Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi

Milas'ta seyir halindeki beton mikserinin karşı yönden gelen bir otomobilin üzerine devrilmesiyle yaşanan kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Milas'tan Kıyıkışlacık istikametine doğru seyir halindeki 48 LC 331 plakalı beton mikseri, sürücü Abdül Celil Savcı'nın yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Beton mikserinin, bu sırada karşı yönden gelen Hüseyin Yaşar Günaydın idaresindeki 35 GB 913 plakalı otomobilin üzerine devrilmesiyle sonuçlanan kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Fehmi Görgülü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'nde tedavi altına aldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.