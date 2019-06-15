Betül Şahin Bodrum'a enerji depolamaya geldi

Bodrum'da tatil yapan ünlü oyuncu Betül Şahin, “Projelerim var, enerji depolamaya geldim” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'un Ortakent Mahallesinde bulunan bir otelde güneşlenip, kitap okuyan ünlü oyuncu Betül Şahin objektiflere takıldı. Gün boyu kitap okuyan Şahin sık sık telefonla görüştüğü dikkatlerden kaçmadı. Betül Şahin gazetecilere tatil yaptığını ifade ederek, “Şuan tatildeyim. Projeler var. Yeni sezon için enerji depoluyorum'' dedi.