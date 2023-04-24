Beyaz ve sarı papatyaları gören kırlara koştu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kırları saran papatyalar kartpostalları aratmayan görüntüler oluşturdu. Hava sıcaklığının 25 dereceye çıkmasını fırsat bilen vatandaşlar güneşli havada kırlara koştu. Fethiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kayaköy'de çiçeklerin arasında fotoğraf çektiren vatandaşların çocukları da koşup oynayarak güzel havanın tadını çıkarttı. İlçeye tatil için gelen vatandaşlar da yol kenarlarına araçlarını park ederek güzel manzarayı dakikalarca izleyerek ruhlarını dinlendird.

Aracıyla bölgeden geçen ve papatya açan araziyi görünce fotoğraf çekmek amacıyla duran 62 yaşındaki Hüseyin Aksoy, “Biz Fethiye'ye tatil için gelmiştik. Yolda geçerken bu manzarayı görünce durmadan yapamadık. Ben Sivas'tan geliyorum, buralarda baharın geldiğini anladık. Gerçekten eşsiz bir manzara oluşturuyor” dedi.