Beyazay bölge toplantısı Muğla'da gerçekleştirilecek

Türkiye Beyazay Derneği'nin Akdeniz, Ege, Trakya ve İç Anadolu Bölgesindeki Başkanları, Muğla Beyazay Derneğinin ev sahipliğinde 27 Nisan'da Muğla'da toplanıyor.

Türkiye Beyazay Derneği Başkanı Nejla Sümer'inde katılacağı Bölge toplantısı hakkında konuşan Türkiye Beyazay Derneği Akdeniz Bölge Başkanı Ali Rıza Soyaslan, "Beyazay Derneği Genel Merkezi olarak 2019 yılındaki 1. Bölge toplantımızı Muğla'da yapmaya karar vermiştik. Türkiye faaliyetlerinin konuşulduğu ve böyle bir organizasyonun Muğla'da gerçekleşiyor olması, Muğla'nın prestijini daha da arttıracaktır. Bölge toplantımızda Türkiye Beyazay Derneğinin, Türkiye ve uluslararası mecradaki stratejisi bu toplantımızda belirlenecektir. Böyle güzide bir toplantıya ev sahipliği yapan Muğla Şube Başkanı Pınar Boyacı'ya, Muğla Beyazay Derneği Yönetim Kurulu ve tüm üyelerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Türkiye Beyazay Derneği Muğla Şube Başkanı Pınar Boyacı'da yaptığı açıklamada," Bu toplantıya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Beyazay Derneği'nin Türkiye'deki 50'den fazla şubesinin yanı sıra, Almanya ve diğer bazı ülkelerde bulunan şube başkanlarının da katılacağı ulusal bir toplantıya Muğla ev sahipliği yapacak. Hazırlıklarımızı tamamladık, misafirlerimizi bekliyoruz" diye konuştu.

Muğla Beyazay Derneğinin ev sahipliğinde 27 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 11.00'de başlayacak Bölge toplantısı Demircioğlu Park Otel'de gerçekleşecek.