Beyin ölümü gerçekleşen genç mühendisin organları umut oldu

Mert Yorgun 12 Mart tarihinde baş ağrısı nedeniyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yorgun'un, yapılan tüm müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Genç mühendisin organlarını bağışladığı ortaya çıkarken, böbrekleri Muğla'da kaldı, diğer organları ise diğer illere gönderildi.

Yorgun, Yeni Şehir Mezarlığında düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Genç yaşta yaşamını yitiren Mert Yorgun'un bateri çaldığı ve dağcılık sporu ile uğraştığı öğrenildi.