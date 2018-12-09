'Beyninizin sınırlarını keşfedin' semineri ilgi görüyor

Marmaris'te kişisel gelişim semineri verildi.

Marmaris'te kişisel gelişim uzmanı ve profesyonel yaşam koçu Halil Karanfiloğlu tarafından, Marmaris hayvan hakları derneğinin (MAHAKDER) organizasyonuyla “Düşünce gücü ile hayatınızı değiştirin ve beyninizin sınırlarını keşfedin” konulu kişisel gelişim semineri verildi.

Seminerde olumlu düşünmenin gücü katılımcılara soru cevap şeklinde anlatıldı. Olumsuz düşüncelerin izleyiciler ile birlikte olumlu kodlarla temizlenmesi yapıldı. Seminere katılan dinleyiciler salondan mutlu ayrıldıkları için duydukları memnuniyeti dile getirdi. Seminer sonunda katılımcılar ile birlikte toplu terapi ve bilinçaltı temizliği yapıldı

Kişisel gelişim uzmanı Halil Karanfiloğlu, Muğla'nın tüm ilçelerinde sivil toplum örgütleri ile birlikte seminerlere devam edeceklerini belirtti.

Marmaris'te katılım ve ilgiden çok memnun olduğunu ifade eden Karanfiloğlu; “Kuantum fiziği ve düşünce teknikleri ile beynimizin ürettiği ve geçmişten getirmiş olduğumuz bilinçaltımıza yerleşen his ve duygularımızla hayatımızda çekim yasası gereği olumlu ve olumsuz olaylar yaşıyoruz. Bu konularda katılımcılara çeşitli bilgiler veriyorum. Tüm Muğla'da olumlu bir sinerji ile insanların mutlu bir yaşam sürmesi yönünde çalışmalara devam edeceğiz.” dedi.

MAHAKDER Başkanı Tülay Yıldız ise şunları söyledi; “Profesyonel yaşam koçu Halil Karanfiloğlu, düzenlediği seminerde bilinç ve bilinçaltımızı tanımamıza neden oldu. Düşünce gücü ile insanın neler yapabileceği konusunda geniş bilgi aldık.”