Bez bebekler Mikrokredi ile dünyaya açıldı

500 yıl önce Oğuz Türklerinin on ok boyunun bölgeye yerleşmesi ile kurulan Milas'ın Çomakdağ Mahallesi, yöresel ipek dokuma giyim tarzı, her kadının yazmasında yaz-kış bulunan canlı çiçek, bez bebek üretimi ve ipek böcekçiliği ile kültür turizmine de önemli katkılar sağlıyor.

Öz kültürlerini yüzyıllardır koruyan ve gelecek nesillere de aktaran Çomakdağ kadınları, eskiden ninelerin torunlarına oynaması için yaptığı bez bebekler şimdilerde mahallenin gelir kaynağı oldu. El emeği göz nuru bez bebeklerin yanında geleneksel yöntemlerle üretilen birçok el işi ürünü de satarak ev ekonominse katkıda bulunan kadınlar, kazandıkları parayla evin ve aile bireylerinin ihtiyaçlarını gideriyor.

Bez bebekler yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor

Milas ilçesinin kırsal mahallesi Çomakdağ kadınları 2010 yılında Mikrokredi ile tanıştı. İlk etapta 700 TL ile başlayan mikrokredi kullanımı, bugün 5 bin TL'ye yükselttiler. Çomakdağ kadınları kullandıkları mikrokredi ile bez bebek yapımında kullandıkları malzemeleri alarak özellikle yaz sezonunda mahalleye gelen yerli ve yabancı turistlere satıyorlar. Bez bebek üretiminin yanında boncuk işlemesi süs eşyası da yapan kadınlar, bez bebekleri Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen yerli turistlerin yanı sıra, bölgeye gelen yabancı turistlere de satıyor.

Mikrokredi hayatımızı değiştirdi

2010 yılına kadar bez bebek üretimini sınırlı bütçeleri ile yaptıklarını söyleyen Çomakdağ'lı kadınlar, “2010 yılında Mikrokredi kullanmaya başladık. İlk etapta kişi başı 700 lira kullandık. Bugün bu rakam 5 bin liraya yükseldi. Aldığımız krediyi zamanında geri ödeme yaparak rakamı yükselttik” dediler.

“Satış alanı bulamıyoruz”

Ürettikleri bez bebeklerin bir nevi kendi yaşamlarını yansıttığını, bunun da bir kültür turizmi olduğunun altını çizen kadınlar, “Biz 500 yıllık geleneğimizi, kültürümüzü yaşatıyor ve gelecek nesillere aktarıyoruz. Ürettiğimiz bez bebekleri maalesef sınırlı bir alanda satış yapabiliyoruz. Yaz sezonunda mahallemize gelen yerli ve yabancı turistlere satıyoruz. Bize turizm bölgelerinde bir stant verilse, o alanda hem üretir, hem de satarız. Ülke ekonomisi de kazanır, biz de kazanırız. Bu da bir kültür turizmi” dediler.

Mikrokredi Muğla Şube yöneticisi Şeyma Özdemir, “Çomakdağ köyümüzdeki kadınlarımıza 2010 yılında mikrokredi verdik. 9 yıl önce kişi başı 700 lira ile başladıkları mikrokredi miktarı bugün 5 bin TL'ye yükseldi. Çomakdağ mahallesinde 250 kişiye kadar mikrokredi kullandırdık. Bugün 72 kadınımız sürekli olarak mikrokrediden yararlanıyor” dedi.