Bez torba dikti, kapı kapı dolaşıp dağıttı

Marmaris'te terzi Salih Yazgan, poşetlerin ücretli olması ve çevre kirliliğini azaltmak için çeşit çeşit, rengarenk bez torba dikti. Diktiği torbaları Selimiye Mahallesi yaşayanlarına kapı kapı dolaşarak dağıttı.

Marmaris'te terzilik yapan Salih Yazgan, plastik poşetlerin ücretli olması ve çevre kirliliğini azaltmak için, alışveriş torbası dikip, Selimiye Mahallesi yaşayanlarına dağıttı. Yazgan, marketlerde poşetlerin ücretli olarak verilmesi ve Selimiye Mahallesi'nde denizin geri iade ettiği plastik atıkları görünce harekete geçti. Mahallede naylon poşet kullanımını azaltmayı amaçlayan Yazgan, torba dikti, yaşlı genç, çoluk çocuk herkese kapı kapı dolaşarak dağıttı.

Çeşit çeşit rengarenk torbaları isteğe göre herkese dağıtan Yazgan, Selimiye yaşayanları olarak artık plastik poşet kullanmayacaklarını vurguladı. Doğa harikası bir yerde yaşadıklarının altını çizen Yazgan şöyle konuştu: "Selimiye Mahallesi, denizden ve turizmden geçimini sağlayan bir yer. Denizi çok güzel olan bir yer. Bir süre önce deniz kenarlarındaki atık plastik poşetleri gördüm. Sonra da poşetlerin ücretli olarak verilmesi kararlaştırıldı. Bu vesileyle böyle bir şey yapmayı düşündüm. Bez torba dikerek, bütün Selimiye yaşayanlarına ücretsiz dağıtmaya karar verdim. Kapı kapı dolaşarak herkese ücretsiz bez torba verdim. Bundan sonra bu torbaları kullanacağız, poşet kullanmayacağız. Her yıl yüz binlerce turist tatilini burada geçiriyor, onlara temiz bir Selimiye sunmamız lazım. İnşallah herkese bir örnek oluruz" dedi.

Mahalle halkı terzi Salih'in duyarlı ve örnek davranışından dolayı teşekkür etti, plastik poşet kullanmayacaklarını ifade etti.