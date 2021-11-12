‘'Bi hareketine bakar hayat ‘' sloganı ile maske ve broşür dağıtıp emniyet kemerinin önemini anlattılar

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen trafikte can güvenliğine dair ‘' bi hareketine bakar hayat'' sloganı ile emniyet kemeri takma uygulaması kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesinde 7 farklı noktada denetim ve bilgilendirme yapıldı, broşür ve maske dağıtıldı.

Marmaris İlçe Kaymakamlığı koordinesinde, İçişleri Bakanlığı'nca trafik güvenliğinin en üst noktaya taşınması, denetim faaliyetlerinin artırılması amacıyla kamuoyu farkındalığını oluşturmak için “ Bi Hareketine Bakar Hayat” temalı kampanya başlatıldı. ‘'Hayatı korumak için kemerin ses getirsin, güvenli trafik bi hareketine bakar, Emniyet kemeri sizi sevdiklerinizden ayırmaz, Annem hep yanımda kemerim hep aklımda ‘' yazılı broşürler Marmaris İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, Marmaris İlçe Jandarma komutanı J Yarbay Murat Çam, trafik polis ile jandarma ekipleri tarafından sürücülere dağıtıldı.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy sürücülere broşür ve maske dağıtırken emniyet kemerinin önemini vurgulayarak sadece ön koltuktakilerin değil arka koltuktaki yolcuların da kemer takması gerektiğini belirtti. Kaymakam Ersoy ‘' Tüm ülke de başlatılan kampanya kapsamında bir hareketinle emniyet kemerini takabilirsin sloganı ile biz de ilçemiz de uygulamalarımıza devam ediyoruz. Emniyet kemeri şehir içinde trafikte de takılmalı. Emniyet kemerini takmak sadece ufak bir hareket ile oluyor. Yapılan araştırmalar da ortaya koyuyor ki kemer takmak kazalarda yüksek oranda azaltıyor. Ülkemiz emniyet kemeri takma konusunda alışkanlıklarını arttırdı, ilçemizde de memnuniyetle görüyoruz bunu. Ancak hedefimiz tüm vatandaşlarımızın araçlarında emniyet kemerlerini takmasıdır, çünkü bir can bile bizim için çok büyük önem taşıyor. Halkımıza vatandaşlarımıza duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum ‘' dedi.

Sürücüler uygulamadan memnun kaldıklarını belirterek memurlara teşekkür ettiler.

Kordon Caddesi Atatürk Anıtı önünde durdurulan araç sürücülerine emniyet kemeri kullanımının önemini anlatan el ilanları dağıtıldı. Emniyet kemeri takmayan sürücüler uyarıldı. Emniyet kemeri takan sürücülere maske hediye edildi.

Marmaris ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği Komiseri Barış Havsalı da ‘' İlçemizde trafik denetimlerimiz devam edecektir, tüm sürücülerimizden diğer trafik kurallarına uymaları ve emniyet kemerlerini takma konusunda hassasiyetlerini bekliyoruz ‘' şeklinde bilgi verdi.