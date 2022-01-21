İhlas Haber Ajansı

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Bıçaklı saldırgan tutuklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde akaryakıt istasyonu çalışanı kadına bıçakla saldırarak 15 yerinden yaralayan Yunus T.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde akaryakıt istasyonu çalışanı kadına bıçakla saldırarak 15 yerinden yaralayan Yunus T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olay, 18 Ocak 2021 Salı günü öğle saatlerinde Gölköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus T. (45), mahalledeki bir akaryakıt istasyonunda çalışan ve eşi ile birlikte istasyonun üst kısmındaki konteynırda yaşayan 39 yaşındaki Zeynep Özcan'a bıçakla saldırdı. Çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan Zeynep Özcan, 15 yerinden yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Özcan tedavisinin ardından taburcu edildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Yunus T., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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