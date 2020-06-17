Dairesi, adli ve idari yargı ana kararname çalışmalarını tamamladı. HSK Kararnamesi ile adli yargıda 4 bin 261, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 ilin başsavcısının görev yeri değişti. Buna göre Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bilal Saydam İzmir Ağır Ceza Mahkeme Başkanlığına atandı. Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ercan Arslan ise Muğla Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı oldu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 548 Saylı Adli Yargı Kararnamesine göre, "İzmir Hâkimi Hamit Sarak Muğla Hâkimliğine, Muğla Cumhuriyet Savcısı Alicenk Düzgün Muğla Cumhuriyet Başsavcı vekilliğine, Denizli Cumhuriyet Savcısı Fatih Geliş Muğla Cumhuriyet Savcılığına, Muğla Hâkimi Süleyman Küçükekiz Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Mardin Cumhuriyet Savcısı Etem Aydın Muğla Cumhuriyet Savcılığına, Muğla Cumhuriyet Savcısı Ersin Ak Cizre Cumhuriyet Savcılığına, Muğla Hakimi Abdullah Başaran Kınık Hakimliğine, Muğla Cumhuriyet Savcısı Hakan Türkan Şemdinli Cumhuriyet Savcılığına, Muğla Cumhuriyet Savcısı Ahmet Faruk Işık Beytüşşebap Cumhuriyet Savcılığına, Muğla Hakimi Elif İpek Baş Rize Pazar Hakimliğine, Muğla Cumhuriyet Savcısı Tayfun Öztürk Çumra Cumhuriyet Savcılığına, Ceylanpınar Hakimi Hacer Taş Sünbül Muğla Hakimliğine atandı.