Bilişim dolandırıcıları tutuklandı

) tasarlayarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Ula İlçesi Ataköy Mahallesinde düzenlenen operasyonlarda; notebook bilgisayar, 18 adet cep telefonu, çok sayıda simkart ve yasa dışı faaliyetlerden elde ettikleri düşünülen 170 bin TL nakit para ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde 5 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheliler tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca ‘Bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.