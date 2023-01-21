İhlas Haber Ajansı

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Bilişim dolandırıcıları tutuklandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çok sayıda web sitesi (escort, jigolo, ajans vb.

) tasarlayarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Ula İlçesi Ataköy Mahallesinde düzenlenen operasyonlarda; notebook bilgisayar, 18 adet cep telefonu, çok sayıda simkart ve yasa dışı faaliyetlerden elde ettikleri düşünülen 170 bin TL nakit para ele geçirildi.


Operasyon çerçevesinde 5 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheliler tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca ‘Bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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