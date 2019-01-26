Billur öğretmen ve nişanlısını hayattan koparan dere havadan görüntülendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sele kapılan Billur öğretmen ve nişanlısı Çağlar Bençik'in hayatını kaybettiği dere havadan görüntülendi.

Bodrum'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağmur sonrası öğretmen Billur Atik ile 2 ay önce nişanladığı 27 yaşındaki elektrik teknisyeni Çağlar Bençik'in içerisinde bulunduğu araç Mumcular Mahallesi Akarca mevkiinde sel sularına kapıldı. Araçtan inen Billur öğretmen köprünün korkuluklarına takılarak hayatını kaybederken, nişanlısı Çağlar Bençik'in cansız bedenine ise yaklaşık 8 saatlik bir arama sonucunda 2,5 kilometre mesafedeki bir seranın içerisinde ulaşıldı.

Milas'ta görev yapan öğretmen Billur Atik ile nişanlısı Çağlar Beçik'in hayatını kaybettiği dere ve selin bölgede oluşturduğu hasar havadan görüntülendi. Hasar tespit ve selin neden olduğu zararı gidermek için çalışmaların devam ettiği bölgede, ekiplerin çalışmaları da görüntülere yansıdı.

"Sesi duyduk ama yardım edemedik"

Sel sularının vurduğu Akarca mevkiinde yaşayan Hüseyin Taş, selde hayatını kaybeden nişanlı çiftin yardım çığlıklarını duyduklarını ancak yardıma gidemediklerini söyledi. Selde evinin büyük zarar gördüğünü ve 40 tavuğunun telef olduğunu ifade ede Taş, "Gece bir anda büyük bir gürültüyle sel geldi. Köprünün üzerinden taşan sular evlerimize doldu. Kümesimdeki 40 tavuk da sel sularına kapılarak boğuldu. Hiçbir şey yapamadık. Dışarıdan gelen yardım çığlıklarını duyduğumuzda el fenerleriyle dışarı çıktık. Köprünün üzerine bir araba vardı ve biri ‘imdat' diye bağırıyordu. Ne biz ne de gelen ekipler bir şey yapamadı. Çok üzgünüz" dedi.