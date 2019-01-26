Billur öğretmenin nişanlısından da acı haber geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sele kapılarak yaşamını yitiren Billur öğretmenin nişanlısı Çağlar Bençik'in 8 saat sonra cesedine ulaşıldı.

Bodrum'da gece saatlerinde yağan sağanak yağmur sonrası Billur öğretmen ve 2 ay önce nişanladığı 27 yaşındaki elektrik teknisyeni Çağlar Bençik sel sularına kapılmıştı. Billur öğretmen sele kapılarak hayatını kaybetmiş, nişanlısı Çağlar Bençik de sel sularına kapıldı ve bir daha haber alınamamıştı. Yaklaşık 8 saatlik bir arama sonucunda Çağlar Bençik'inde cesedine ulaşıldı.

Muğla'nın Milas ilçesine akrabalarının nişan törenine gittiği öğrenilen Billur öğretmen ve nişanlısı daha sonra Bodrum'un Mumcular Mahallesi'ne dönmek için yola çıktı. Sağanak sırasında Akarca mevkisinde bulunan dere taşarken derenin üstünde bulunan köprüden kalan çift bir anda araçlarıyla birlikte sürüklenmeye başladı. Aracın dereye girdiğini fark eden nişanlı çift araçtan kendilerini dışarı atarak kurtulmaya çalıştı.

Billur öğretmen aracın ön yolcu koltuğunda bulunurken sürüklenen araçtan kendini atarak otomobilden kurtulmayı başardı. Dereden akan suların şiddetine karşı çıkmaya çalışan Billur öğretmen derenin yan tarafından bulunan çitlere takıldı. Bölgede bulunan bir vatandaş öğretmenin çığlıklarını duyup o bölgeye gittiğinde Billur öğretmenin cansız bedeniyle karşılaştı.

Son kez babasını aradı

Araç sel sularına kapılmasıyla birlikte otomobil sürücüsü Çağlar Bençik, babasını arayarak aracının sel sularıyla sürüklendiğini söyledi. Babası ise Bençik'e aracı bırakıp kaçmalarını istedi. Billur öğretmen dere yatağının yanında bulunan çitlere takılırken, nişanlısı Bençik ise sel sularına kapılarak dere yatağında ilerlemeye başladı. Billur öğretmenin cesedine ulaşan ekipler, Bençik'i arama çalışması başlattı. Elektrik teknisyeni Bençik'in acı haberi ise yaklaşık 8 saat sonra geldi. Bençik'in cesedi otomobilinden yaklaşık 2 kilometre ileride bulundu.

Öte yandan nişanlı çiftin yaklaşık bir yıl sonra evlenme planı yaptığı öğrenildi.