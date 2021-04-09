BİLSEM 314 okul arasında 13'üncü oldu

Türkiye Zekâ Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından düzenlenen şampiyonada Muğla Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) dokuzuncu sınıflarda Türkiye 13'üncüsü oldu. Dokuzuncu sınıf kategorisinde Türkiye genelinden 314 seçkin okulun katıldığı şampiyona 15 Ekim tarihinde başlamış ve sırasıyla il finalleri, bölge finalleri ve en son Türkiye finalleri tamamlanmıştı.

BİLSEM Müdürü Bekir Cevizci, “Öğrencilerimizi ve danışman öğretmenlerimizi kutluyorum. Bütün sınıf seviyelerinde takımlarımızla katıldığımız bir şampiyonaydı. Türkiye'nin bütün illerinden katılımın olduğu bu şampiyonada puan sıralamasında ikinci olmamıza rağmen, eşitlik durumunda uygulanan kriterler yüzünden on üçüncülüğe geriledik. Bu yıla tecrübe gözü ile bakıyoruz. Öğrencilerimiz eşsiz bir tecrübe kazandı. Seneye şampiyonluk için motivasyonumuz tam” dedi.