BİLSEM Öğrencilerinden ‘Güz' konseri

Muğla Bilim ve Sanat Merkezi müzik yetenek alanı öğrenci ve öğretmenleri tarafından Menteşe'deki Lise ve Ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan ‘Güz Konseri' büyük beğeni topladı. 500 öğrencinin katıldığı konser, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşti. Piyano, gitar performansları ve çocuk korosunun söylediği şarkılar katılımcılar tarafından beğenildi.

Konser açılışında konuşan BİLSEM Müdürü Bakir Cevizci, “Bilimsel faaliyetlerin yanında sanatsal faaliyetlerde de ülkemizin yetişmiş insan hazinesine katkı sağlamak için öğretmen arkadaşlarımızla birlikte haftanın altı günü çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün burada kayıt alanımızdaki 7 ilçeden merkezimize gelen öğrencilerimizin hazırladığı konseri düzenlendi. Başta anne-babalar olmak üzere burada görev alan kocaman yürekli öğrencilerimizi tek tek tebrik ediyorum. Öğrencilerimize teori, koro ve bireysel olarak iki ayrı enstrüman eğitimi veren müzik öğretmenlerimiz ve ekip arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.