BİLSEM öğrencilerinden iki kitap

Muğla BİLSEM Türkçe öğretmeni Burcu Hızır koordinesinde Türkiye'nin dört bir köşesinden 100 öğretmen ve 100 öğrencinin katılımı ile iki yeni kitap hazırlandı ve yayımlandı. Minik yazarların engelli yaşıtlarına umut olacak öyküleri, şiirleri, masalları, fablları ve denemeleri bir seçki hâlinde kitaplaştırılarak ülkemizin kültür hazinesine kazandırılmış oldu.

“Engelleri Aşan Yürekler” ve “Engelleri Aşan Minik Yürekler” ismiyle basılan iki kitapta yazarlar, engelli bireylerin yüreklerine umut tohumları ekme ana fikriyle yazılarını kaleme aldılar. Öğrenciler isimlerini ISBN'li bir kitapta yazar olarak görmenin mutluluğunu yaşarken danışmanlığını yapan öğretmenler ve heyecanlı aileler de kitabın haklı gururunu yaşadılar.