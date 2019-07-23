BİLSEM öğrencilerine Muğla öğretiliyor

Muğla'nın üstün zekalı öğrencilerinin eğitim ve öğretim gördüğü Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM)'de Muğla tarihi, kültürü, bilimi, sanatı, edebiyatı, gastronomisi; kısaca somut ve somut olmayan bütün yönleriyle ele alınıyor. Ders içeriğine göre öğrenciler bir ders uygulamalı olarak tarhana yaparken diğer ders bilimsel yönleriyle Muğla Bacasını inceleyip minyatür baca inşa ediyor; bir diğer ders Muğla sokaklarında yerel mimariyi ve kültürü inceliyor.

Muğla Bilim ve Sanat Merkezinde bu yıl, ikinci dönem okutulmaya başlanan Muğla dersi, öğrencilerin ve velilerin ilgi odağı oldu. ‘Bir çocuk yaşadığı kenti tanırsa sever, severse korur ve orayı daha yaşanabilir hâle getirmek için çabalar' fikriyle yola çıktıklarını belirten Merkez Müdürü Bekir Cevizci, “Bu derste öğrencilerimize Muğla'mızın sosyal, kültürel, coğrafi ve bilimsel yönlerini tanıtmayı amaçlıyoruz. Yerel değerlerimizin korunması ve yeni kuşaklara aktarılması konusunda kurum olarak somut faaliyetler yapıyoruz” dedi. Ders öğretmeni Burcu Hızır “Ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan ‘beyin göçü'ne bu ders ile çare olmayı istiyoruz. Özel yetenekli öğrencilerimiz bizim hazinemiz, onları kaybetmektense onlara Muğla'yı sevdirerek bilimsel çalışmalarını Muğla için yapmalarını sağlayacağız. Bunun için ‘Eğitimde Yakından Uzağa' düsturunu benimsedik” dedi.

Cevizci, “Muğla dersinde Muğla'nın tarihî ve turistik yerlerine düzenlenen gezilerin yanı sıra yörenin türküleri dinleniyor, türkülerin hikayeleri okunuyor, ilimizin yetiştirdiği yazar ve şairler tanınıyor, somut olmayan kültürel mirası korumak için çareler aranıyor, Muğla bacası inceleniyor, bakırcılarla sohbet ediliyor, ilçelerin logoları incelenerek yeni logo fikirleri tasarlanıyor, yabancılara ilimizi tanıtabilmek adına tanıtım afişleri hazırlanıyor, halk oyunları oynanıyor, tarhana kaynatılıyor. Kısacası öğrenciler bu derste Muğla'yı yaşıyor” dedi.