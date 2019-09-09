BİLSEM öğretmenlerine Avrupa'da eğitim

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülen Erasmus+ programı tarafından finanse edilen proje ile Bilim Sanat Merkezlerindeki (BİLSEM) bütün öğretmenler Avusturya, Fransa ve Finlandiya'da eğitim aldılar.

‘Üstün zekâlı öğrencilerin eğitiminde Avrupa modeli' projesi ile bu alanda farklı eğitim metotları uygulayan ülkelerin modelleri incelenerek ülkemiz eğitim sistemine katkı sağlaması hedefleniyor.

BİLSEM öğretmenlerinin aldıkları eğitimler hakkında bilgi veren Muğla Bilim Sanat Merkezi Müdürü Bekir Cevizci, “Proje koordinatörümüz Emine Sayar'a teşekkür ediyorum. Yerelden ulusala, ulusaldan da uluslararasına doğru bir çizgide hareket ederek öğretmenlerimizin bu alanda yeterliliklerini tamamlamaya çalışıyoruz. Özel yetenekli öğrencilerin eğitimi için öğretmenlerimizin donanımlı olmasını önemsiyoruz ki bu sayede de öğrencilerimizi çağdaşlarıyla eşit olanaklarla yetiştirmiş olalım. Muğla Üniversitesi, GEKA gibi paydaşlardan eğitimler aldıktan sonra Türkiye Ulusal Ajansı'ndan hibelendirdiğimiz Erasmus+ projesi ile Avrupa ülkelerinden eğitimler alıyoruz ve bu ülkelerin sistemlerini inceliyoruz” dedi.