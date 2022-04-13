BİLSEM'de patent eğitimi

Ayçin Ünal danışmanlığında patent ve faydalı modeller üzerine çalışıyor.

Proje dahilinde özellikle kız öğrencilerin yeni buluşlara imkan tanınması ve bu buluşlar için patent başvurusunda bulunmalarını hedefliyor. Kız öğrencilere aykırı düşüncelerle sorgulama ve çözüm üretmelerini hedefleyen proje sonunda öğrencilerin yeni buluşları için patent başvurusu yapmaları sağlanacak.

Faydalı modeller üzerinde çalışmalarını sürdüren öğrenciler, “Çalıştığımız proje ileriki zamanlarda patent ve faydalı model gibi birçok şeyi kendimiz yaparak onun patentini almanın nasıl olduğunu ve nasıl yapıldığını öğreniyoruz. Bugüne kadar yaptığımız birçok şey faydalı modeller tasarladık. Sorunlarımızın çözümünü aradık. Oyunlar oynadık bunlarla alakalı kendimizi geliştirmek açısından” derken, bir başka öğrenci ise “Proje çerçevesinde patent almak, faydalı modelin ne olduğu ve faydalı model yapmaya çalışıyoruz. En sonunda bir projemizin olmasını amaçlıyoruz. Hepimizin bir patent veya faydalı modeli olmasını amaçlıyoruz” dedi.

Muğla Bilim ve Sanat Merkezi Fen Bilimleri Öğretmeni Dr. Ayçin Ünal, “Dünya Fikri Mülkiyet örgütünün 2021 yılı verilerine baktığımız zaman dünya genelinde 3 milyondan fazla patent başvurusu yapıldığını görüyoruz. Bu verilere göre en fazla başvuru Çin'de, Amerika'da ve Japonya'da yapılmış. Türkiye maalesef çok çok gerilerde kalmış bu alanda. Faydalı model çalışmalarına baktığımız zaman da aynı şekilde. 3 milyona yakın faydalı model başvurusu var. Burada da Çin yine yüzde 95'lik bir oranla en çok başı çekiyor. Sırasıyla Almanya ve Rusya izliyor. Biz ise binde 12'lerdeyiz maalesef. Patent başvurusu yapan kadınların oranına baktığımızda maalesef rakamlar üzücü. Yüzde 16,5 oranında kadın buluşçu patent başvuru yapmış. Geçtiğimiz yıl Dünya Küresel Forumu'nun yayımladığı küresel cinsiyet eşitsizliği raporuna göre, 156 ülke arasında yapılan çalışmada maalesef 133'üncü sıradayız. Kız çocuklarımızın eğitime erişim oranına baktığımız zaman da 101'inci sıradayız. Neil De Grasse Tyson'un dediği gibi ‘Bilimin güzel tarafı ona inansanız da inanmasanız da her zaman gerçekleri söyler' Bu verilere, istatistiklere Bilim ve Sanat Merkezi olarak gözlerimizi kapalı tutamazdık. Bu konuda neler yapabiliriz diye düşündük. Muğla genelinde başvuru aldık ve başvurular arasında 10 tane kız öğrencimizi seçtik. Onlarla bu dönem boyunca yenilikçi düşünce etkinlikleri yapıyoruz. Patent ve faydalı model konusunda onlara bilgiler veriyoruz. Onların da dönemin sonunda kendi fikirlerine ait patent veya faydalı model başvuru yapmalarını hedefliyoruz. Eğitimlerin içeriğini zenginleştirirken 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerimiz ile çalıştığımız için oyun tabanını öğrenmek, beyin fırtınası gibi farklı öğretim yöntem ve tekniklerinden faydalanıyoruz. Burada benim görevim aslında onlara bir nevi kariyer rehberliği yapmak” dedi.