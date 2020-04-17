İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

BİLSEM'den emniyete koruyucu siperlik desteği

Muğla Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından üretilen 350 adet koruyucu siperlik İl EmniyetMüdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu’na teslim edildi.

Muğla Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından üretilen 350 adet koruyucu siperlik İl Emniyet


Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'na teslim edildi.


Muğla Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) sağlık ve güvenlik personeli için koruyucu siperlik üretimine devam ediyor. Gönüllü öğretmenlerden oluşan ekip tarafından üretilen siperlikler, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ve milli eğitim personeli tarafından İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'na teslim edildi.


Teslim töreninde konuşan Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, "Dünyayı sarsan korona virüsü salgını esnasında bizim için en büyük itici güç sizlerden aldığımız desteklerdir. Ülkemizin tüm kurumları, aynı zamanda milletimizle birlikte topyekün mücadele içindeyiz. Sıkıntıların üstesinden hep birlikte geleceğiz" diyerek maske üreten tüm kurumlara teşekkür etti.


İl Müdürü Pervin Töre ise, korona virüsü salgını sürecinde kurum olarak yaptıkları çalışmalara değinerek 350 adet koruyucu siperliği emniyet personelinin kullanımı için İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'na teslim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.