Bin 400 yıllık tarihi yapı yeniden ortaya çıktı

Bodrum'da bulunan 1400 yıllık tarihi yapı yenden ayağa kaldırıldı. İlk evresi 6'ıncı yüzyıla kadar uzanan Erken Bizans Dönemi yapısı, Bodrum Belediyesi tarafından restore edilmeye başlandı.

Bodrum Çiftlik Mahallesi Gerenkuyu Mevkii'nde bulunan ve ilk evresi 6'ıncı yüzyıla kadar uzanan Erken Bizans Dönemi (Doğu Roma Dönemi) yapısının restorasyon çalışmaları başladı. Restorasyon çalışmaları, Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) koordinasyonu ve denetiminde gerçekleştiriliyor.

2022 yılında tamamlanıp ziyarete açılacak

Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Melike Yapıcı, mülkiyeti Bodrum Belediyesi'ne ait taşınmaz kültür varlığı niteliğindeki bin 400 yıllık erken Bizans dönemi yapısının, 2017 yılında ilçede meydana gelen deprem nedeniyle yoğun bir tahribata uğradığını belirterek yaşanan süreçle ilgili şu bilgileri verdi “Belediyemiz tarafından yapıya ait rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlatılarak, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün onayına sunuldu ve gerekli izinler alındı. Yapının restorasyonuna ilişkin ihale 2021 yılı sonunda tamamlanarak, müdürlüğümüz denetiminde, yüklenici firma tarafından restorasyon uygulamasına başlandı. Dünya ortak kültür mirası niteliğindeki bu yapının restorasyon çalışmalarının 2022 yılı içerisinde tamamlanmasını hedefliyoruz. Ardından yapımızı yerli ve yabancı misafirlerin ziyaretine açılarak bölge ve ülke turizmine katkıda bulunmasını planlıyoruz.”

Gelecek nesiller de görecek

Yarımada genelinde bulunan, taşınmaz kültür varlığı niteliğindeki tarihi yapıların korunmasına yönelik projelendirme ve uygulama çalışmaları Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) tarafından devam ederken, söz konusu yapıların korunarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.