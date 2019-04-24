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Bin 572 turisti taşıyan kruvaziyer, Marmaris Limanı'na demirledi

İçerisinde bin 572 turistin bulunduğu Malta bayraklı "Horizon" adlı kruvaziyer, Marmaris Limanı’na demir attı.

İçerisinde bin 572 turistin bulunduğu Malta bayraklı "Horizon" adlı kruvaziyer, Marmaris Limanı'na demir attı.


İçerisinde bin 572 turistin bulunduğu Malta bayraklı "Horizon" adlı kruvaziyer, Marmaris Limanı'na demirledi. Kruvaziyerrde 616 kişilik mürettebat bulunuyor. Çoğunluğu İspanyol turistlerden oluşan grup, gümrükteki işlemlerinin tamamlanmasının ardında Kapalı Çarşı'yı, kale içi ve yat limanını gezdi. Turistler yaptıkları alışverişle çarşı esnafının da yüzünü güldürdü. Turistlerden bazıları, Marmaris ve çevre ilçelere düzenlenen kültür ve çeşitli aktivite turlarına katıldı.

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