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Binlerce yıllık gelenek Bodrum'da devam ediyor

Bodrum Belediyesi ile Bodrum Tohum Derneği’nin iş birliğiyle “Bodrum Tohum Takas Şenliği” düzenleniyor.

Bodrum Belediyesi ile Bodrum Tohum Derneği'nin iş birliğiyle “Bodrum Tohum Takas Şenliği” düzenleniyor.



Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün katkılarıyla 26 Şubat 2022 Cumartesi günü saat 11.00'de gerçekleşecek olan “Bodrum Tohum Takas Şenliği” Mumcular-Bahçeyaka Mahallesi'nde bulunan Tarım Ar-Ge ve Yerel Tohum Merkezi'nde yapılacak.



Tohum çeşitliliğini korumayı ve yerel tohumun gelecek nesillere aktarılmasını amaçlayan şenlikte; halk oyunları, canlı müzik, skeç ve atölye çalışmaları yer alacak. Tohum meraklıları, tohum dernekleri ve gruplarını buluşturacak olan şenlikte kurulacak stantlarda yerel tohumlar takas edilecek ve katılımcı konuklara dağıtılacak. Çeşitli ikram ve yöresel lezzetlerin sunulacağı şenlikte minik konuklara da yüz boyama sürprizi dernek tarafından yapılacak.


Gün boyu sürecek olan ve yerel tohumun yaşamasının hedeflendiği şenlik, tüm vatandaşlara açık ve ücretsiz olacak.

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