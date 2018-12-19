Bir ayda 25 madalya ve 2 kupa kazandılar

Kasım ayında Alanya'da düzenlenen Altın Kepçe Aşçılık Yarışması'nda 9 bronz, 2 gümüş madalya, 2 merit ödülü ve 1 kupa elde eden Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Datça Kazım Yılmaz MYO Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü öğrencileri, İsmir'den de madalya ve kupalarla döndü.

4'üncü Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi kapsamında düzenlenen İzmir Aşçılık Yarışması'na katılan öğrenciler, buradan da 9 bronz, 3 gümüş madalya ve 1 klasman birinciliği kupası ile ayrıldı. Datça Kazım Yılmaz MYO Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü öğrencileri, bir ay içerisinde 25 madalya ve 2 kupa kazanarak büyük bir başarı elde etti.

İzmir Aşçılık Yarışması'nda farklı kategorilerde sunum yapan öğrencilerimizden Hilal Sarıal, Ezgi Erbaş ve Ferit Çetinkaya 3 gümüş madalya; Ömer Deliçay, Tayfur Azbay, İrem Ağaçkıran, Mustafa Şenol, Özge Burgu, Habibe Akdugan 6 gümüş madalya; Seren Tayfun, Didem Habibe Kazaklı, Rahime Atasever ise 3 gümüş madalya ve 1 klasman birinciliği kupası kazandılar. Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Öğr. Gör. Yusuf Yiğit ve Öğr. Gör. Emine Ay Yiğit koordinatörlüğünde yarışmalara katılan öğrencilerimiz, burada yeni aşçılık trendlerini izleme fırsatı da yakaladılar.

Öğr. Gör. Yusuf Yiğit, öğrencileri ile birlikte çok çalıştıklarını ve kazanılan ödüllerle emeklerinin karşılığını aldıklarını ifade ederek, bu başarılarında emeği olan herkese teşekkür etti.