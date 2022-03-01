Bir ayda 7 milyon yerel tohum dağıtıldı

‘Yerel Tohum Ulusal Güç' sloganı ile 2016 yılında Yerel Tohum Merkezi'ni kuran Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ürettiği ve dağıtımı yaptığı yerel tohumlar toprakla hayat bulmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı yaz sezonunda ürettiği ve 1 Şubat 2022 tarihinden itibaren internet sitesi üzerinden dağıttığı 7 Milyon yerel tohumu Türkiye'nin 80 iline ulaştırdı.

Türkiye'nin birçok ilinden yoğun talep alan ve tohumculuk kanunu gereği her aileye ihtiyacı kadar ücretsiz yerel tohum sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılının yaz sezonunda ürettiği 113 çeşit yerel tohumun dağıtımını tamamladı. Her geçen yıl talebin arttığı yerel tohumların dağıtımını yapan Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında 1 milyon 350 bin, 2020 yılında ise 4 milyon 290 bin yerel tohum dağıttı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'nin 80 iline 2021 yılında 4 milyon 139 bin, 2022 yılında ise yaklaşık 7 milyon adet tohum dağıtımı gerçekleştirmesiyle birlikte bugüne kadar dağıttığı yerel tohum sayısı yaklaşık 17 milyona ulaştı.