Bir batında 7 kuzu doğuran koyun şaşırttı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Halil İbrahim ve Saliha Demirci çiftine ait koyun, bir batında 7 kuzu doğurdu.

Eldirek Mahallesi'nde yaşayan Halil İbrahim (76) ile Saliha Demirci (74) çifti, besledikleri küçükbaş hayvanlardan bir koyunun 7 kuzu dünyaya getirmesi üzerine büyük şaşkınlık yaşadı.

Doğumun ardından 2 gün yaşayan kuzunun biri ölürken, bir kuzuyu beslemesi için kızlarına veren Demirci çifti, koyunun sütü yetersiz geldiği için, 5 kuzuyu da biberonla besliyorlar.

Saliha Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce ikiz ve dördüz doğuran koyunlarının olduğunu, ilk kez bir koyununun yediz doğurduğunu söyledi.

Yediz doğuran koyununun daha önce iki kez ikiz, bir kez de tek kuzu doğurduğunu anlatan Demirci, "Dördüncü doğumunda yediz doğurdu. En fazla dördüz doğuran koyunum vardı. Bölgede de daha önce yediz doğuran koyun olduğunu duymamıştık. Koyunlarda süt olmadığı için keçilerden sağdığım sütle kuzuları beslemeye çalışıyoruz" dedi.