‘Bir bilenle, bilge nesil' ödülleri verildi

Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı eğitim Bir-Sen Muğla Şubesi tarafından yeni neslin vatanına, bayrağına ve manevi değerlerine sahip çıkması, bunun için bilge nesillerin yetişmesini sağlamak amacıyla düzenlenen ‘Bir Bilenle, Bilge Nesil' teması ile Liseler arası kompozisyon yarışmasında derece ye giren öğrencilerin ödülleri verildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi salonunda düzenlenen ödül törenine Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, İlçe Milli eğitim Müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kompozisyon yarışması ödül töreninin açılışında konuşan Memur-Sen Muğla İl Başkanı ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Önder Uçak, “Bir bilen ile bilge nesil projesi benimsemiş olduğumuz kültürün tezahürüdür. Biz bu projeyi sadece atanmış öğretmenler ile değil, atanmış öğretmenlerimizin öncülüğünde orta öğretim öğrencilerimize okumalar yaparak başlattık. Genelde insanlık tarihinin birikimini, özelde ise medeniyetimizin mirasını sahiplenecek erdemli toplumun inşasında öncü nesiller yetiştirilmesine katkı sunmayı amaçladık. ‘Bir Bilen ile Bilge Nesil' projemiz ile Liseli gençlerimizin kitap okumasının ve yazmasının yanı sıra, mille ve manevi değerlerine bağlı, kişisel ve sosyal yönden gelişmiş, hayal gücü yüksek, kendini ve çevresini doğru tanıyan, toplumsal hayta aktif rol oynayan, kendi kültürel milli ve manevi değerlerine bağlı öğrencilerin yetişmesi için ilimizde iki yıldır bu çalışmayı yürütmekteyiz. Biz bir emek örgütüyüz. Bizim özelde işimiz üyelerimizin haklarını savunmak, genelde ise ülkemizin yaşam standartlarını yükseltmek” dedi.

Projeye destek veren Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, milli, kültürel ve manevi değerlerine sahip bir gençliğin yetişmesi için yerel yönetimler olarak ellerinden gelen desteği verdiklerini ve bundan sonra da vereceklerini söyledi. Demir, “Çok iyi notlar alan, çok iyi puanlar alan gençlerimizden ziyade, bizleri milli ve manevi değerlere sahip çıkacak, kültürümüze sahip çıkacak ve bunları da gelecek nesillere aktaracak öğrencilerin yetişmesinin bir gerçek olduğunu düşünüyorum. Biz yerel yönetimler olarak şehirlerimizi ne kadar düzenlersek düzenleyelim, ne kadar iyi imar edersek edelim, tarihi akış bize gösterdi ki, bunun canlı örneği 15 Temmuz'da yaşandı, esas imar edilmesi gereken nesillerin iyi eğitilmesinden geçiyor” dedi.

‘Bir Bilenle, Bilge Nesil' projesinin 81 ilde düzenlendiğini ve her geçen yıl katılımın artarak devam ettiğini söyleyen Eğitim Bir-Sen Genel başkan yardımcısı Şükrü Kolukısa, “Bugün dünyada silahların susması için kelimelerin konuşmasına ihtiyaç var. Bilgi insana malumat, düşünce marifet, bilgi insanı hikmet sahibi yapar. İlim ve hikmet hiç kimsenin doğuştan kazancı değildir. Sosyal medyanın labirentlerin kaybolan gençliğin, bireyin toplumdan koptuğu günlerin, ailenin akrabalardan uzaklaştığı dönemlerin, benliğin bencilliğe doğru gittiği, serbestliğin özgürlükten daha ziyade aymazlığa doğru yol aldığı, herkesin sanal dünyaları gerçek sandığı, algı operasyonlarının tek gerçek olarak algılandığı bir dünyada bir meydana okuya, genç dimağları yeniden yoğurmaya ihtiyaç var dedik ve ‘Bir bilen bilge nesil' projesini hayata geçirdik” dedi.

Konuşmaların ardından projeye katkı veren öğretmenlere ve yarışmada dereceye giren öğrencilere plaket ve ödülleri verildi.