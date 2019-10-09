Bir garip kaza! 4 araçta, 2 yaralı

Minibüsün çarptığı araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Güllük'ten Milas'a doğru seyreden Murat Atıcı yönetimindeki 48 BB 5579 özel minibüs Lozan Caddesi üzerinden bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki Hasan Sabaz yönetimindeki 48 LT 649 plakalı kamyonete çarptı. Ardından kaldırıma çıkıp dubalara çarparak yoluna devam eden ve içinde yolcusu bulunmayan minibüs, daha sonra Balavca Deresi ile 2. Tümbek Sokağın kesiştiği noktadan Lozan Caddesi yönüne doğru seyir halinde olan ve sürücüsü tespit edilemeyen 48 U 3401 plakalı araca çarptı. Araçta bulunan Veli Akyol (35) ve Cumali Dağbakan (33) yaralanırken, minibüs dere üzerindeki beton zemine çıkarak burada bulunan büfeye çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 48 U 3401 plakalı araç ise 2. Tümbek Sokağa doğru seyir halinde olan Şebnem Cilasun yönetimindeki 06 SU 574 plakalı araca çarptı. Araçlarda maddi hasar meydana gelmesinin yanı sıra 2 yaralı bölgeye sevk edilen 112 ekiplerince kaldırıldıkları 75. Yıl Milas Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Sürücülerin alkol kontrollerinin ardından kazaya sebebiyet veren minibüsün şoförü Murat Atıcı sağlık kontrolü için 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine götürüldü. Atıcı'nın sara hastası olduğu iddia edildi.

Sürücünün kim olduğu merak konusu oldu

Okulların bulunduğu bölge meydana gelen kazanın tam da öğle saatlerine denk gelmesi trafik akışını durma noktasına getirdi. Yaşanan kazanın tesellisi ise çevrede araçlarda bulunanlar dışında yaralılara sebebiyet vermemesi oldu.

Bu arada araç sahibinin park halinde olduğunu iddia ettiği, görgü tanıklarının ise “hareket halindeydi” dediği ve 2 kişinin yaralı çıkarıldığı 48 U 3401 plakalı aracın sürücüsü özellikle bölgede kaza raporu tutan ekiplerin tüm uğraşlarına rağmen belirlenemeyince kamera kayıtları incelemeye alındı.

Araç şoför ve ön yolcu emniyet kemerlerinin ikaz sesi gelmemesi için sürüş dışında bile boşta takılı olması gözlerden kaçmadı. Ağır hasarlı olan ve 2 yaralı bulunan aracın hava yastığının da patlamış olması dikkat çekti.