Bir hafta içinde ikinci caretta caretta sahile vurdu

Marmaris'te 45 yaşlarında olduğu tahmin edilen yaralı bir caretta caretta sahile vurdu. Kabuklarında zedelenmeler bulunan caretta caretta bir hafta içinde sahile vuran ikinci kaplumbağa oldu.

Marmaris Uzunyalı plajında kabukları zedelenmişmiş ve bitkin düşmüş caretta caretta bulundu. Akşam saatlerinde temizlik işçileri temizlik yaptıkları sırada, karaya vuran çöpler arasında bir caretta caretta cinsi kaplumbağa buldu. İşçiler durumu Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine bildirdi. Yapılan ilk incelemelerde ağlara takıldığı ve kabuğunda sert cisimle vurulduğu tespit edildi. Bir battaniyeye sarılan caretta caretta DEKAMER yetkililerine teslim edildi. 45 yaşlarında olduğu tahmin edilen caretta caretta tedavi altına alındı.