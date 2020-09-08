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Bir hafta önce başarı belgesi ile ödüllendirilmişti, hayatını kaybetti

Bir hafta önce maske üretimindeki çalışmalardan dolayı başarı belgesi ile ödüllendirilen, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hüdayi Baş (56) sabah saatlerinde evinde hayatını kaybetti.


Hüdayi Baş'ı sabah saatlerinde yatağında hareketsiz bulan eşi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Eve gelen sağlık ekiplerinin Hüdayi Baş'ın hayatını kaybettiğini belirlemesinin ardından eve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hüdayi Baş, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından maske üretimindeki çalışmalarından dolayı geçen hafta başarı belgesi ile ödüllendirilmişti. Baş'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu.

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