Bir kişiyi kapı ile duvar arasında sıkıştırarak öldüren şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. 21 Kasım 2017 tarihinde mahalle çocuklarına müstehcen hareketlerde bulunan M.C. isimli şahsı çıkan arbede sırasında öldürmesi (odada kapının arkasına saklandığı esnada kapı ile duvar arasına sıkıştırarak) sonucu hakkında “kasten öldürme” suçundan 19 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan S.D. isimli şahsın yakalanması için JASAT Timi tarafından detaylı inceleme ve araştırma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucu S.D. isimli şahıs Kavaklıdere İlçesi Menteşe Mahallesi'nde bugün JASAT Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı. Şahıs adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.