Bir lastik botta 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden balık istifi şeklinde lastik bota binip denize açılan göçmenler, Yunanistan unsurlarınca geri itilirken, göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı.

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere gitti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itildiği anlaşılan bir lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince bota alınıp karaya çıkarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.