“Bir Merhaba Yaraşır” oyununa yoğun ilgi

Bodrum Belediyesi Bodrum Deniz Müzesi tarafından Cevat Şakir Kabaağaçlı nam-ı diğer Halikarnas Balıkçısı anısına “Bir ‘Merhaba' Yaraşır” tiyatro oyunu, yeniden sahnelendi.

Bodrum Belediyesi ve Halikarnas Balıkçısı Koleksiyonu arşivine sahip Bodrum Deniz Müzesi için Utku Erişik tarafından yazılan oyun, geçtiğimiz akşam Bodrum Kalesi sahnesinde yine Sanatçı Utku Erişik tarafından tek kişilik olarak sahnelendi.

800'e yakın kişinin beğeniyle izlediği ve Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından destek verilen oyuna, Bodrum Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç Tarım Okulu ve Müzesi'nin gençlik kampına gelen TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi gençleri, Bodrum'daki okullardan öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Bodrum'la özdeşleşmiş Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın kendi ağzından anlatıldığı tek perdelik oyunda, Balıkçı'nın çok yönlü kişiliği, mektuplaştığı yakın arkadaşları, anıları ve hayatından kesitler, Utku Erişik tarafından etkileyici bir ambiyansla izleyicilere sunuldu.

Tiyatro Sanatçısı-Yazar Utku Erişik, oyununun sergilenmesine ve Halikarnas Balıkçısı'nın yeniden hayat bulmasına olanak veren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a, Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu'na ve oyunun yazılması için fikir veren ve destek olan Eski Bürokrat-Araştırmacı Yazar Metin Erdoğan'a ve Balıkçı sevdalılarına teşekkürlerini iletti.

Halikarnas Balıkçısı sevdalısı vatandaşlardan yoğun ilgi gösterdiği oyun uzun süre ayakta alkışlandı. Bodrum'da ve diğer şehirlerde de oyunun yeniden sahnelenmesi planlanıyor.