İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bir yangın da Dalaman'da başladı

Muğla’da günlerdir devam eden orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi.

Muğla'da günlerdir devam eden orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Muğla'dan bir yangın haberi de Dalaman'dan geldi. İlçeye bağlı Şerefler Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın başladı.


Muğla yangınlarla boğuşmaya devam ediyor. Muğla il genelinde halen Yatağan, Milas, Menteşe, Köyceğiz ve Seydikemer'deki orman yangınları devam ederken bir üzücü yangın haberi daha geldi. Dalaman ilçesi Şerefler Mahallesi sınırları içerisindeki ormanlık alanda da yangın başladı.


Şerefler Mahallesi Kuzmuar mevkiinde başlayan yangına karadan ve havadan müdahale başladı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.