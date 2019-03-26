Biri yabancı 11 insan taciri hakkında gözaltı kararı

Uzun süredir takibi yapılarak delillendirme çalışmaları tamamlanan olay ile ilgili olarak, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda Muğla ve Balıkesir illerinde eşzamanlı olarak operasyon başlatıldı.

1' yabancı uyruklu olmak üzere 11 şüpheli hakkında arama ve GÖZALTI kararı verilmiştir, Şüphelilerin ikametlerinde aramalar devam etmekte olup, gözaltına alınan şüpheliler ifade ve sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir.