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Bisikletli aday 2 bin 619 oy aldı

Muğla Büyükşehir Belediye başkanlığında iki bağımsız belediye başkan adayından birisi olan Müşteba Karamanoğlu, yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre yüzde 99’u açılan sandıktan 2 bin 619 oy aldı.

Muğla Büyükşehir Belediye başkanlığında iki bağımsız belediye başkan adayından birisi olan Müşteba Karamanoğlu, yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre yüzde 99'u açılan sandıktan 2 bin 619 oy aldı.


Farklı kişiliği ile Muğla'nın renkli simalarından Müşteba Karamanoğlu, bisikletli kampanyasıyla ilgi çekiyordu. Yüksek ses, pankart, afiş ve konvoylara karşı olan Karamanoğlu, seçimde beklenenden yüksek oy aldı. Karamanoğlu, seçim çalışmalarını bisikleti ile yürütmüş, oy pusulasında ise seçimde yaklaşık yüzde 26 oy alan Bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Behçet Saatcı'nın üstünde yer almıştı.

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