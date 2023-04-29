Bisikletli doktora çarpan şahıs tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 23 Nisan günü bisikleti ile karayolunda seyir halinde olan Doktor Kemal Özer'e kaza sonucu arabası ile çarparak ağır yaralanmasına ve ölümüne sebep olan araç sürücüsü T.K. çıkarıldığı adliyeden tutuklu yargılanmak üzere cezaevine sevk edildi.

23 Nisan günü akşamüzeri Marmaris Karadere mevkiinde Marmaris Karayolu'nda araç sürücüsü T.K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarptığı bisiklet sürücüsü Doktor Kemal Özer tüm müdahalelere rağmen kurtarılmamıştı. T.K. olay günü çıkarıldığı adliyede adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı ile salıverilmişti.

Marmaris 1 no'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Doktor Kemal Özer'in ailesinin avukatlarının yaptıkları itirazlar sonucu, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ekipleri tarafından alınarak Marmaris'e getirilen T.K. tekrar hakim karşısına çıkarıldı. Trafik kazası sonucu ölüme sebebiyet verme suçu ile tutuklu yargılanmak üzere cezaevine sevk edildiği bilgisine ulaşıldı.